Economia do Irão contrai 10% após o início da guerra

O Centro de Estatísticas do Irão indicou que o setor mais afetado foi a extração de petróleo bruto e gás natural, que registou uma queda de 26,4%, seguido pela indústria e mineração, com uma contração de 14,7%.

Enquanto isso, o setor agrícola apresentou um crescimento de 2,3%.

A agência não referiu as razões para a contração económica do país, mas esta ocorre após o início da guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel a 28 de fevereiro, na qual as indústrias mais importantes do país, como a petroquímica e a siderurgia, foram atacadas.

Estas indústrias são responsáveis por milhares de empregos e exportações no valor de 13 mil milhões de dólares e 6 mil milhões de dólares no ano passado, respetivamente.

A economia iraniana atravessa um período difícil, com uma inflação anual de 89%, enquanto a moeda nacional caiu a pique para mínimos históricos nas últimas semanas.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, admitiu recentemente no Fórum Económico dos BRICS, em Nova Deli, que a situação do país entrou numa "fase muito mais difícil e perigosa" devido à guerra.