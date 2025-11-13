Economia do mar mais dinâmica do que a economia nacional entre 2020-2023
A economia do mar cresceu mais do que a economia nacional entre 2020 e 2023, representando 4,3% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) nacional em 2023 e 3,6% do emprego nacional em 2022, divulgou hoje o INE.
Segundo a "Conta Satélite do Mar" do Instituto Nacional de Estatística (INE), o VAB (indicador económico que mede a riqueza criada) da economia do mar representou 3,3% e 3,5% do total de VAB da economia nacional em 2020-2021, biénio que foi "fortemente marcado pelos efeitos da pandemia covid-19".
Contudo, em 2022 e 2023 a importância relativa deste setor no VAB nacional aumentou para 4,2% e 4,3%, respetivamente, "refletindo, essencialmente, o maior dinamismo das atividades relacionadas com o turismo".
Globalmente, no período em análise (2020-2023), o VAB da economia do mar cresceu acima do VAB da economia nacional.