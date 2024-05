Economia moçambicana cresceu 5% no primeiro trimestre

Segundo dados do balanço do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE), do Ministério da Economia e Finanças, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de janeiro a março compara com os 4,17% verificados nos primeiros três meses de 2023.

O PIB real de Moçambique cresceu 5,4% no quarto trimestre de 2023, e 5% no acumulado do ano, face aos 4,2% em 2022, segundo dados anteriores do Governo.

O PIB moçambicano deverá crescer para 1,536 biliões (milhões de milhões) de meticais (22.322 milhões de euros) em 2024, o que corresponde a um crescimento económico esperado de 5,5%, na previsão oficial do Governo.

Nos primeiros três meses do ano, o balanço do PESOE refere que a taxa de inflação média em Moçambique foi de 5,48%, contra 11,2% no primeiro trimestre de 2023, num quadro de 7% de previsão para todo o ano de 2024.

Já a receita do Estado no primeiro trimestre atingiu os 73.272 milhões de meticais (1.065 milhões de euros), cerca de 20% do total orçamentado pelo Governo para 2024, crescendo face aos 65.085 milhões de meticais (945,8 milhões de euros) no mesmo período de 2023, de acordo com o documento.