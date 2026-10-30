Economia portuguesa cresce 2,4% no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 2,4% no 3º trimestre de 2026, após um crescimento de 2,6% no trimestre anterior.

Comparando com o 2º trimestre de 2026, o PIB aumentou 0,2%, após uma variação de 0,9% no trimestre anterior.

Jornal da Tarde | 30 de outubro de 2026 É o resultado do abrandamento do investimento e das despesas de consumo final.| 30 de outubro de 2026





"A procura externa líquida registou um contributo menos negativo, verificando-se uma desaceleração em volume mais pronunciada nas importações de bens e serviços que nas exportações de bens e serviços", refere o INE. Os resultados detalhados das Contas Nacionais Trimestrais do 3º trimestre de 2026 serão divulgados no próximo dia 30 de novembro de 2026.

O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi ligeiramente negativo, com as exportações de bens e serviços a registarem uma redução mais significativa que as importações de bens e serviços.

O contributo da procura interna manteve-se positivo, verificando-se um crescimento menos intenso do consumo privado, enquanto o investimento aumentou, após a redução observada no trimestre anterior.

Para o conjunto do ano, o Governo prevê um crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo as projeções inscritas na proposta de Orçamento do Estado para 2027, entregue no parlamento em outubro.