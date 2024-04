A economia portuguesa desacelerou nos primeiros três meses deste ano. O crescimento foi de 1,4 por cento em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Este resultado representa um evidente abrandamento.

Ao longo do ano passado, a economia portuguesa registou taxas de crescimento homólogas acima dos dois por cento. O terceiro trimestre, ou seja, os meses de verão, foi a única exceção, embora o valor tenha ficado muito próximo dos dois por cento.



Agora houve uma clara travagem para 1,4 por cento. Foi o resultado do abrandamento do consumo das famílias e do investimento.