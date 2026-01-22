EDP aumenta em 12% produção de eletricidade da EDP em 2025

No conjunto, quase metade (48%) da produção da EDP em 2025 foi de origem eólica, seguindo-se a hídrica (25%) e a solar (17%), segundo comunicado enviado pela elétrica após o fecho do mercado.

A produção solar subiu 90% para 8.668 GWh no ano passado, a produção de gás mais do que duplicou (149%) para 6.352 GWh, enquanto o carvão subiu 61% para 425 GWh no ano passado.

Já produção hídrica caiu 9% - devido ao Brasil onde diminuiu 30% - e a eólica desceu 1% em termos homólogos, principalmente na Europa, impulsionada por recursos eólicos abaixo da média e pelo efeito de transações de rotação de ativos, parcialmente compensados por aumentos de capacidade.

Nos últimos 12 meses, a EDP adicionou 2,1 GW de capacidade total, e em dezembro de 2025 a capacidade de construção era de 1,6 GW, "reforçando a capacidade prevista para 2026 e anos subsequentes".

Os títulos da EDP fecharam hoje a subir 2,23% para 4,21 euros.