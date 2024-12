EDP e BEI assinam dois empréstimos `verdes` no total de 700 ME

Já o segundo empréstimo, de 500 milhões, destina-se a financiar o desenvolvimento de projetos eólicos e solares da EDP Renováveis, em Portugal e Itália, até 2026, e representa a primeira tranche de um potencial financiamento do BEI de 900 milhões de euros para projetos eólicos e solares, que abrangem também projetos em Espanha, detalhou.

Em comunicado conjunto enviado à comunicação social, o administrador financeiro do Grupo EDP, Rui Teixeira, realçou que "estes empréstimos relançam o relacionamento de longo prazo" entre as duas entidades "e estão em total consonância com a política financeira do Grupo de alargar a maturidade média da sua carteira de dívida, reforçando a sua flexibilidade financeira".

Já o chefe da divisão de operações de crédito do BEI em Portugal, Nuno Ascenso Pires, salientou que "estes projetos ajudarão a acelerar a transição ecológica da Europa" e "contribuirão ainda para reduzir a dependência da Europa face às importações de combustíveis fósseis, aumentando assim a segurança energética".