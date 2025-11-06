EDP prevê encaixar 5.000 ME com rotação de ativos até 2028

De acordo com a empresa, os ganhos médios anuais com estas transações deverão rondar 200 milhões de euros, aos quais se somam mais 1.000 milhões de euros em alienações adicionais durante o período, libertando capital para investimento nos principais mercados de crescimento.

A elétrica sublinha que esta estratégia de "reciclagem de capital" visa "a criação de valor superior", permitindo reforçar o balanço e apoiar o programa de investimento de 12.000 milhões de euros previsto para 2026-2028.

O investimento total inclui cerca de 7.500 milhões de euros na EDP Renováveis (EDPR) - em projetos eólicos, solares e de armazenamento de energia (BESS) -, dos quais cerca de 60% nos Estados Unidos, e 3.600 milhões de euros em redes de eletricidade, dois terços dos quais na Península Ibérica.

O grupo, que apresentou hoje o novo plano de negócios, destaca que continuará a apostar em investimentos com retornos mais elevados e numa gestão disciplinada dos recursos, assegurando uma sólida posição financeira.