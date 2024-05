EDP reforça na Austrália com atribuição de 1,3 GW em eólica `offshore` à Ocean Winds

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP avança que a Ocean Winds obteve já a licença de viabilidade do Governo australiano para desenvolver o parque eólico `offshore`, numa área de 150 quilómetros quadrados na costa sudeste da Austrália.

Segundo detalha, "o projeto High Sea Wind tem uma capacidade instalada potencial de 1,3 GW, o equivalente a um ano de eletricidade para um milhão de lares da região", permitindo "evitar até 5,3 milhões de toneladas de emissões de CO2 [dióxido de carbono] por ano, em linha com os objetivos de descarbonização do setor de eólica `offshore`" do Estado de Victoria.

O projeto reforça o investimento da EDP na Austrália, mercado em que a empresa entrou nos últimos meses com a aquisição da ITP Development (ITDP), que tem uma carteira de projetos eólicos, solares e de armazenamento.

Atualmente, a EDP Renováveis tem 1,5 GW em várias fases de desenvolvimento em projetos eólicos e solares `onshore` na Austrália, com um projeto solar de 480 Megawatts-pico (MWp) e um de armazenamento de 200 Megawatts (MW) em Queensland "numa fase avançada de desenvolvimento".

"A EDP quer aproveitar as perspetivas de crescimento substancial da Austrália nas energias renováveis, desenvolvendo projetos de várias tecnologias que possam acelerar a descarbonização do país, fornecendo simultaneamente eletricidade verde resiliente e acessível aos seus habitantes", salienta a elétrica portuguesa.

Destacando o "enorme" potencial da Austrália em termos de energia solar, eólica e de armazenamento, o administrador financeiro (CFO) da EDP, Rui Teixeira, citado no comunicado, congratula-se com o facto de a Ocean Winds "ter sido escolhida num leilão competitivo para este projeto eólico `offshore`".

De acordo com a EDP, estes primeiros projetos eólicos `offshore` na Austrália deverão desempenhar "um papel fundamental na concretização dos objetivos do Estado de Victoria de alcançar 95% da energia de fontes renováveis até 2035, com pelo menos dois GW de capacidade de produção eólica offshore até 2032, quatro GW até 2035 e nove GW até 2040".

Fundada pela EDP Renováveis e pela ENGIE (50/50) em 2020 para desenvolver projetos `offshore`, a Ocean Winds pretende ter em 2025 cinco a sete GW de projetos em operação ou construção e cinco a 10 GW em desenvolvimento avançado.

Atualmente, a capacidade bruta eólica `offshore` da Ocean Winds já em funcionamento, em construção ou com direitos de desenvolvimento avançado concedidos é de cerca de 18 GW.