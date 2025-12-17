EDP Renováveis e Engie concluem venda de participação em projeto em França por 200 milhões

Num comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ocean Winds (OW), uma `joint venture` eólica `offshore` detida pela EDP Renováveis (EDPR) (50%) e pela Engie (50%), adiantou que "concluiu a venda de uma participação de 20,25% no parque eólico `offshore` îles d`Yeu et Noirmoutier de 500 MW [megawatts] à Allianz Global Investors, por uma contrapartida total de 0,2 mil milhões de euros".

Segundo o grupo, o parque eólico îles d`Yeu et Noirmoutier está "localizado ao largo da costa de Vendée, França" e conta com "61 turbinas Siemens Gamesa de 8,2 MW, com uma capacidade total de 500 MW".

No comunicado, a EDPR disse que "o projeto beneficia de um contrato inflation-linked feed in tariff (FiT) de 20 anos, que proporciona estabilidade de receitas no longo prazo", tendo, na sequência da decisão final de investimento em abril de 2023, progredido "para a fase final de construção".

"O início de geração de energia ocorreu em junho de 2025, com mais de dois terços das turbinas já instaladas e a fornecer eletricidade verde a habitações francesas", destacou a empresa, na mesma nota.

Assim, após esta transação, a estrutura acionista atualizada do projeto îles d`Yeu & Noirmoutier passa a ser a seguinte: OW (40%), Allianz (20,25%), Sumitomo (29,5%), Banque des Territoires (9,75%) e Vendée Energie (0,5%).