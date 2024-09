Efacec. Ex-ministro da Economia assegura que não há qualquer buraco

Em declarações à Antena 1, Costa Silva, que concretizou a venda da empresa há cerca de um ano, diz que a privatização se estendeu por causa da pandemia e da recusa da Comissão Europeia quanto à primeira opção de negócio.O ex-ministro da Economia assegura que não há qualquer buraco nas contas do Estado provocado pela privatização da tecnológica.Costa Silva garante que a empresa está a funcionar.O antigo ministro diz que o Estado ainda pode recuperar os 500 milhões de euros que a privatização custou às contas públicas.Costa Silva diz-se de consciência tranquila neste processo da privatização desta empresa de engenharia e tecnologia, considerada estratégica no tecido empresarial português.Tinha como principal acionista Isabel dos Santos, que ficou com os bens arrestados na sequência do escândalo Luanda Leaks.Ontem, Pedro Siza Vieira considerou que o Estado português não foi suficientemente rápido a vender a Efacec.O antigo ministro da Economia foi o responsável pela nacionalização da empresa em 2020.