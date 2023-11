José Manuel Bolieiro, presidente do governo regional, já veio dizer, após o chumbo do Orçamento 2024 esta tarde na Assembleia Legislativa da Horta, que haverá novas eleições nos Açores caso uma segunda proposta seja chumbada. Entretanto, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa deverá receber os partidos com representação na assembleia legislativa dos Açores dentro de uma semana, dia 30 de novembro.