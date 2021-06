Elisa Ferreira: "É penoso ver que ainda estamos entre os países atrasados"

Elisa Ferreira diz que é penoso que Portugal esteja ainda tão atrasado depois de tantos anos de apoios. Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, a Comissária Europeia para a Coesão afirma que é preciso pensar já no Quadro Comunitário de Apoio 2021/2027.