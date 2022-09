Em 2022 e 2023. Alemanha obtém gás liquefeito e gasóleo dos Emirados

Este acordo, adiantou a agência oficial dos Emirados, Wam, prevê a exportação de uma carga de gás natural liquefeito para a Alemanha no final deste ano. Seguir-se-ão novos abastecimentos em 2023.Está prevista uma entrega direta de gasóleo em setembro e o fornecimento de até 250 mil toneladas por mês de gasóleo até 2023.



Em Abu Dhabi, o chanceler alemão, Olaf Scholz, quis colocar a ênfase na determinação em acabar com a dependência de um único fornecedor de energia, numa referência à Rússia de Vladimir Putin.

Scholz está a realizar desde sábado um périplo pelos países do Golfo. O objetivo do governante alemão é selar parcerias energéticas que permitam fazer face à crise aberta pela invasão russa da Ucrânia.

, afirmou Olaf Scholz aos jornalistas, na sequência de uma visita um parque natural com a ministra das Alterações Climáticas dos Emirados, Mariam al-Mehairi."Depender de um fornecedor e depender das suas decisões não nos acontecerá mais, certamente", vincou o chanceler., completou.

Olaf Scholz avistou-se no sábado, em Jeddah, com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, em Jeddah.A próxima escala na agenda de Scholz é o Qatar, rico em gás, onde manterá conversações com o emir sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

De assinalar que o Qatar acaba de assinar um contrato de 1.500 milhões de dólares com o gigante francês de petróleo e gás TotalEnergies, tendo em vista a instalação do maior campo de gás natural do mundo. Algo que Olaf Scholz classificou como "importante".

"Temos de garantir que a produção de gás liquefeito no mundo esteja suficientemente avançada para que a elevada procura possa ser satisfeita sem ter de recorrer à capacidade de produção na Rússia utilizada até agora", enfatizou.

Por sua vez, Mariam al-Mehairi fez notar que as conversações com o chanceler alemão abarcaram, para além da energia, "a ação climática e o crescimento económico": "Três pilares que devem andar juntos".

A ministra das Alterações Climáticas dos Emirados Árabes Unidos defendeu ainda "uma transição justa" dos combustíveis fósseis para a energia limpa. Quer Abu Dhabi quer Riade rejeitam o que consideram ser modelos de transição "irrealistas", que têm potenciado a crise energética.



c/ agências