Embraer anuncia venda de aviões A-29 Super Tucano para o Uruguai

Em comunicado, Embraer frisou que o Uruguai se torna agora o sexto país a operar o A-29 Super Tucano na América do Sul, depois do Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai.

"Com esta aquisição, o Uruguai passará a contar com capacidades diferenciadas que contribuirão sobremaneira para a vigilância de suas fronteiras e aumento da prontidão operacional da FAU", afirmou Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, no comunicado.

O modelo A-29 Super Tucano é usado em diferentes tipos de missão, mas a fabricante brasileira destacou que devido à sua flexibilidade operacional na região sul-americana, a aeronave é utilizada para o controlo de atividades ilícitas, monitorização de fronteiras, reconhecimento e treino avançado.

O Uruguai confirmou a compra da primeira aeronave e comprometeu-se a adquirir as outras cinco. Segundo a Embraer, o contrato faz parte do programa de renovação da frota da FAU para ampliar a sua capacidade operacional.

Omar Paganini, ministro das Relações Exteriores do Uruguai, destacou no comunicado emitido pela Embraer que seu país pretende "reforçar a capacidade de vigilância do seu espaço aéreo e de resposta frente as ameaças, e o faz confiando na tecnologia brasileira, que propõe uma plataforma muito adequada para esses efeitos, com são os A-29 Super Tucanos".

"Com essa incorporação estamos dando um grande salto na melhoria das nossas capacidades de defesa e dando resposta às necessidades de controle da nossa soberania territorial e combate ao crime em todas as suas formas", acrescentou o ministro de Defesa Nacional uruguaio, Armando Castaingdebat, também citado pela Embraer.

O A-29 Super Tucano é líder mundial da sua categoria, com mais de 260 aeronaves entregues, mais de 570.000 horas de voo e 60 mil horas em combate. Atualmente, 18 forças aéreas já adquiriram esta aeronave brasileira multimissão.

A Embraer anunciou na semana passada que vai investir 540 milhões de reais (88 milhões de euros) na ampliação da fábrica da OGMA, empresa portuguesa da qual detém 65% do capital, e que esses recursos darão suporte para a montagem, em Alverca, dos aviões A-29 Super Tucano dentro dos parâmetros fixados pela NATO, mercado em que a empresa brasileira quer aumentar sua participação a partir de Portugal.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.