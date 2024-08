Empresa chinesa Xpeng angaria 137 ME para desenvolver carros voadores

A notícia foi avançado hoje pelo portal de notícias financeiras chinês Yicai.

A empresa pretende construir a primeira linha de produção em grande escala para o Land Aircraft Carrier, um veículo composto por módulos terrestres e aéreos que podem ser separados e combinados de forma autónoma, para o qual poderá começar a aceitar reservas no próximo trimestre.

Em outubro de 2021, a Xpeng Aeroht tinha angariado 500 milhões de dólares (456 milhões de euros) na maior ronda de financiamento para uma empresa asiática neste setor.

A empresa, que já solicitou a certificação do veículo pelas autoridades chinesas de aviação civil, realizou mais de 20 mil testes de voo com as cinco gerações anteriores de veículos.