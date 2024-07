Empresa contra desperdício alimentar apoiou no primeiro semestre 775 mil famílias

Os números da `startup` hoje divulgados indicam um crescimento de 8% nas instituições de solidariedade social e de 15% na venda de cabazes através da aplicação contra o desperdício.

A empresa, de origem francesa e que tem como objetivo combater o desperdício alimentar e não alimentar, diz ter registado nos primeiros seis meses do ano cerca de cinco mil toneladas de alimentos salvos, o que representa o dobro do valor conseguido em relação ao mesmo período do ano passado.

Ainda de acordo com os dados, no primeiro semestre registaram-se mais de 15 milhões e euros em doações, um aumento, diz a `startup`, de cerca de 3,2 milhões de euros face aos dados do mesmo período de 2023.

"Em ordenados, este valor traduz-se em 20 mil ordenados mínimos em Portugal", lê-se o barómetro da Phenix, que indica ainda ter havido uma poupança de 35 mil toneladas de dióxido de carbono, o que corresponde a 2.370 viagens de avião entre Lisboa e Paris.

"Apesar do abrandamento da inflação em todo o mundo, continuamos a verificar que são cada vez mais as famílias que dependem de doações e dos cabazes anti-desperdício", disse Carlos Hipólito, responsável pela Phenix Portugal, citado num comunicado de balanço.

A empresa registou, no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 8% nas doações e um crescimento de 15% na venda de cabazes na aplicação, acrescentou.

A aplicação, que permite a compra de excedentes em bom estado para consumo a preços mais baixos, registou mais oito mil cabazes no 1º. semestre deste ano, quando comparado com o período homólogo.

No total, foram adquiridos 51.300 cabazes no 1.º semestre, quando no 1.º semestre de 2023 tinham sido adquiridos 43.870 cabazes a preços mais acessíveis.

Carlos Hipólito disse que, apesar de a empresa sentir que o apoio que consegue dar é maior e mais abrangente, os dados mostram que "há ainda muitas famílias e instituições de solidariedade social" a precisar de apoio.

A empresa é parceira de mais de 3.000 associações beneficiárias e tem o apoio de várias empresas, que fazem doações que são depois distribuídas pelas associações, que as fazem chegar às famílias.

Além de fazer a ligação entre o mercado e as instituições, a Phenix tem uma aplicação anti-desperdício (cabazes de excedentes) e forma os profissionais das lojas, da distribuição e da indústria em melhor gestão de excedentes.

A `startup` está em Portugal desde 2016. Foi criada em França em 2014 e tem como objetivo combater o desperdício, alimentar ou não. Está presente também em Espanha, além de Portugal e França.

Os dados estatísticos indicam que cada português desperdiça por ano 184 quilos de alimentos, sendo Portugal o quarto país da União Europeia que mais desperdiça.

No mundo desperdiça-se um terço dos alimentos que são produzidos.