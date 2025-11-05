Empresa COPS avança com pedido de Processo Especial de Revitalização

Questionada pela Lusa, a empresa confirmou que entrou com um Processo Especial de Revitalização (PER) no Tribunal Judicial da Comarca de Faro, no Juízo de Comércio de Olhão, em 29 de outubro.

Segundo a COPS, com este pedido de reestruturação quer "garantir a manutenção da empresa no giro comercial, sem qualquer impacto nos serviços prestados aos clientes", "reestruturar o passivo", a dívida, para continuar "honrar, como até aqui, todos os seus compromissos e garantir o crescimento e a qualidade dos serviços prestados" e "reorganizar a estrutura operacional, comercial e estratégica em termos globais".

A empresa afirmou ainda que os postos de trabalho dos seus 1.723 funcionários "estão e continuarão assegurados" e que os direitos dos trabalhadores serão respeitados. A reestruturação, acrescentou, será feita nos termos da lei e "de acordo com os princípios da boa-fé e transparência".

O PER é um processo legal para permitir a uma empresa em dificuldades financeiras recuperar e evitar a insolvência. Neste processo, o tribunal nomeia um administrador judicial.

Segundo fonte sindical, a COPS tem uma dívida de 14 milhões de euros ao Fisco e à Segurança Social. Questionada sobre este valor, fonte oficial da COPS disse que prefere não avançar números específicos, mas que a empresa está a trabalhar para assegurar a recuperação financeira e a continuidade de todos os postos de trabalho.