Empresa de Macau anuncia encerramento de `casino-satélite` já na próxima semana

"O Casino Legend Palace vai cessar oficialmente operações às 23:59 [15:59 em Lisboa] de quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Todas as mesas e máquinas de jogo atualmente em funcionamento no local vão ser transferidas para outros casinos da empresa", lê-se num comunicado da SJM Resorts.

Três das seis concessionárias de jogo a operar em Macau - SJM, Galaxy e Melco - comunicaram às autoridades que, até 31 de dezembro, vão terminar a exploração de 11 `casinos-satélite`, anunciou em junho o Governo local.

Os `casinos-satélite`, sob a alçada destas concessionárias, são geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002.

Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a atividade destes espaços de jogo.

As operadoras podem agora decidir assumir a gestão direta dos casinos, fechar portas ou assinar novos contratos de gestão, mas sem partilhas de receitas, uma imposição da nova legislação.

Notando que atribui "grande importância à proteção do emprego local", a empresa indicou hoje ainda que "todos os funcionários locais empregados pela SJM" vão continuar a trabalhar e "ser transferidos para outros casinos da empresa para desempenhar funções relacionadas com o jogo, de acordo com as necessidades operacionais".

Já os funcionários locais que não foram contratados diretamente pela SJM Resorts "são convidados a candidatarem-se a vagas relacionadas" dentro do grupo, "com prioridade para contratação" e com condições iguais às que tinham, lê-se ainda no comunicado.

Entretanto, a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau assegurou hoje que vai "supervisionar rigorosamente os procedimentos de encerramento" do casino.

No que diz respeito aos 296 funcionários do Legend Palace, a DICJ garantiu, numa nota à imprensa, que vai manter a comunicação com a Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais, para assegurar o cumprimento das garantias dadas pela SJM, nomeadamente "a recolocação dos mesmos trabalhadores".

Dos `casinos-satélite` a operar em Macau, nove pertenciam à SJM, que, está a considerar a aquisição da propriedade dos hotéis onde se localizam o Ponte 16 e o Casino Royal Arc e requerer às autoridades "a exploração de jogos adotando a forma `casinos operados diretamente`", referiu em junho o então secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, em conferência de imprensa.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os 10 anos seguintes e que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2024.