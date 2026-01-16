Economia
Empresa japonesa de produção de electrónica para automóveis de Ovar despede 163 trabalhadores
A Yazaky Saltano em Ovar dispensou esta sexta-feira 163 trabalhadores. A empresa japonesa que produz componentes eletricos e eletronicos para o setor automóvel anunciou esta semana novos despedimentos, depois de já ter dispensado mais de 300 funcionários no verão passado.
A administração da Yazaky Saltano explica, em comunicado, que estes despedimentos são necessários para garantir que a empresa continua a funcionar em Portugal.
O presidente da câmara de Ovar, Domingos Silva, em declarações à Antena 1, não esconde a preocupação de um novo despedimento nesta fábrica de componentes para automóveis e informa que estes trabalhadores que podem recorrer aos serviços sociais de autarquia, em caso de necessidade.
Também Justino Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Transformadoras do Norte, exorta o Governo a fazer mais pelos trabalhadores do que simplesmente mediar as negociações entre a empresa e os funcionários despedidos.
Apesar desta situação o presidente da Associação Comercial e Empresarial do Distrito de Aveiro, Jorge Silva, acredita que estes despedimentos não vão ter grande impacto na região, na medida em que os trabalhadores deverão conseguir rapidamente novas oportunidades de emprego.