Empresa japonesa de produção de electrónica para automóveis de Ovar despede 163 trabalhadores

A administração da Yazaky Saltano explica, em comunicado, que estes despedimentos são necessários para garantir que a empresa continua a funcionar em Portugal.





Adianta também que foi criado um gabinete de apoio para os trabalhadores que vão ser despedidos.O presidente da câmara de Ovar, Domingos Silva, em declarações à Antena 1, não esconde a preocupação de um novo despedimento nesta fábrica de componentes para automóveis e informa que estes trabalhadores que podem recorrer aos serviços sociais de autarquia, em caso de necessidade.Também Justino Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Transformadoras do Norte, exorta o Governo a fazer mais pelos trabalhadores do que simplesmente mediar as negociações entre a empresa e os funcionários despedidos.Apesar desta situação o presidente da Associação Comercial e Empresarial do Distrito de Aveiro, Jorge Silva, acredita que estes despedimentos não vão ter grande impacto na região, na medida em que os trabalhadores deverão conseguir rapidamente novas oportunidades de emprego.