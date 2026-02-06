EM DIRETO
Empresa Municipal de Castanheira de Pera avança com recuperação de infraestruturas turísticas

A Prazilândia, Turismo e Ambiente, empresa municipal de Castanheira de Pera, anunciou hoje que se encontram em curso trabalhos de limpeza, avaliação e recuperação das infraestruturas turísticas do concelho, na sequência dos danos causados pela depressão Kristin.

"A Prazilândia assume o compromisso claro perante munícipes, parceiros e visitantes de que a recuperação será efetiva. A empresa garante que a Praia das Rocas e os restantes equipamentos turísticos estarão totalmente operacionais e revitalizados para a época balnear de 2026, prontos para receber os visitantes com qualidade e segurança", destacou.

De acordo com a empresa municipal, os ventos ciclónicos e a forte precipitação causaram estragos visíveis no arvoredo, infraestruturas de apoio e equipamentos de lazer, com particular incidência no complexo da Praia das Rocas.

Face a este cenário, a Prazilândia, em articulação com o Município de Castanheira de Pera, "mobilizou de imediato as suas equipas para o terreno".

"É destacado o trabalho incansável e a dedicação dos colaboradores que, desde a primeira hora, iniciaram as operações de limpeza e reconstrução, num esforço conjunto para salvaguardar o património turístico da região".

A empresa municipal registou ainda, com agrado, as inúmeras manifestações de solidariedade recebidas, "as quais servem de incentivo para repor a normalidade e continuar a dinamizar o turismo em Castanheira de Pera ao longo de todo o ano".

A Prazilândia, Turismo e Ambiente é uma empresa municipal, que iniciou a sua atividade no dia 17 de junho de 2003 e tem, entre outros, o objetivo de promover turisticamente o concelho de Castanheira de Pera.

