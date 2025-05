Endesa com lucros de 583 milhões de euros no 1.º trimestre de 202

Segundo a informação que enviou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, a empresa teve um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 1,43 mil milhões de euros, mais um terço do que entre janeiro e março do ano passado.

A Endesa atribuiu o aumento do EBITDA ao "forte desempenho" na margem de lucro no fornecimento de gás natural e à eliminação do imposto de 1,2% que tinha sido imposta em Espanha, desde 2022, às empresas com receitas de pelo menos mil milhões de euros.

As receitas da Endesa atingiram 5,9 mil milhões de euros até março, mais 6,3% do que no mesmo período de 2024.

A empresa é a maior elétrica espanhola e a segunda na distribuição de gás em Espanha.

Em Portugal, a Endesa produz e distribui eletricidade e ganhou o concurso para a reconversão da central do Pego (Abrantes), com um projeto de investimento de 600 milhões de euros.

A Endesa tem ainda em Portugal projetos para geração de energia solar.

No comunicado em que apresenta os resultados, a energética espanhola pede garantias de segurança de fornecimento e competitividade do sistema elétrico do país, após o apagão de 28 de abril que deixou Portugal continental, Espanha e Andorra praticamente sem eletricidade.