Englobamento obrigatório das mais-valias mobiliárias cai no Orçamento

Os contribuintes do último escalão do IRS vão deixar de englobar as mais-valias mobiliárias. Ou seja, quem tiver rendimentos nos primeiros 12 meses após compra e venda de ações paga apenas uma taxa de 28 por cento.