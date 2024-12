Entregue relatório inicial para a construção do novo aeroporto de Lisboa

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, receberam o Relatório Inicial (High Level Assumption Report) da concessionária ANA.







O ministro das Infraestruturas defende que este relatório manifesta a vontade da ANA continuar a investir em Portugal.







O documento centra-se no desenvolvimento da capacidade aeroportuária de Lisboa, para iniciar formalmente negociações sobre a extensão do contrato de concessão e viabilizar a construção do novo Aeroporto Luís de Camões, em Alcochete.