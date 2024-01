Entrevista a Ana Mendes Godinho. "Segurança Social ganhou 40 anos de vida"

As pensões da Segurança Social começam esta segunda-feira a ser pagas já com os aumentos estipulados para este ano. A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social quis enfatizar, em entrevista ao Bom Dia Portugal, que estas atualizações ficam sobretudo a dever-se a uma maior "capacidade de contribuições" assente no "aumento do emprego".

"Nós temos hoje mais um milhão e 200 mil pessoas a trabalhar ativamente e a descontar para a Segurança Social do que tínhamos em 2015 e isto também é o que nos permite garantir a sustentabilidade do sistema", apontou Ana Mendes Godinho.



"Aquilo que temos procurado sempre é equilíbrio, sustentabilidade, garantir que se podem pagar as pensões hoje, como estes aumentos, mas também dar confiança às gerações futuras de que têm uma Segurança Social e pensões quando se reformarem", acentuou a ministra cessante.



Ainda segundo a ministra da tutela, "a Segurança Social, nestes últimos oito anos, ganhou 40 anos de vida do ponto de vista da sua sustentabilidade".