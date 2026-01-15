Ericsson anuncia corte de 1.600 postos de trabalho na Suécia

"A redução proposta na força de trabalho faz parte de um projeto global para melhorar a estrutura de custos, mantendo os investimentos essenciais para a liderança tecnológica da Ericsson", explicou a empresa, quem também está em Portugal, em comunicado.

O grupo, que conta com mais de 90 mil funcionários em todo o mundo, incluindo cerca de 13 mil na Suécia, indicou que iniciou negociações com os sindicatos.

A empresa é um dos três principais fornecedores de redes móveis do mundo, juntamente com a chinesa Huawei e a finlandesa Nokia.

Em outubro, o grupo anunciou um forte aumento do seu lucro líquido do terceiro trimestre, apesar da queda das vendas.

A divulgação dos resultados do quarto trimestre está prevista para 23 de janeiro.

Na Bolsa de Estocolmo, o preço das ações subiu aproximadamente 1,5% no início da sessão.