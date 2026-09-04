ERSE deve ter "competência sancionatória" no mercado dos combustíveis indica ministra do Ambiente

ERSE deve ter "competência sancionatória" no mercado dos combustíveis indica ministra do Ambiente

Maria da Graça Carvalho enviou uma carta à ERSE, pedindo transparência na formação dos preços e que esta entidade reguladora "aprofunde" as suas competências para poder vir a sancionar quem viole a legislação do setor.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Comparador de preços de combustíveis Foto: ERSE

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A ministra do Ambiente e Energia explicou que estes pedidos se seguem a uma primeira carta em que indagou a Entidade Reguladora dos Preços Energéticos sobre as razões dos combustíveis não acompanharem "a descida no Brent e em parte nos refinados".

Resumindo, "porque demorava mais o preço na bomba a acompanhar os preços internacionais, porque era mais lento na subida e mais lento na descida".

A resposta da ERSE foi um relatório "muito complexo e muito completo, com muitas páginas", revelou Maria da Graça Carvalho. A entidade recomendou uma maior transparência e de uma "simplificação do procedimento de formação do preço", explicou Maria da Graça Carvalho.

Neste momento existem dois preços de referência. A ERSE propõe que passe a haver só um e apela a uma comunicação à população sobre a forma como o preço dos combustíveis é formado, garantindo transparência na comunicação.

"Não digo que haja algo escondido, é preciso é haver essa informação, sobre a formação dos preços dos combustíveis, nas bombas e qual o desconto em vigor" em cada semana, explicou a ministra.

"A segunda recomendação era que a ERSE tivesse uma competência sancionatória", acrescentou. "Neste momento nenhuma instituição tem competência sancionatória no mercado dos combustíveis", referiu a ministra, lembrando que ERSE tem competência na verificação e formação dos preços mas não sancionatória.
Na segunda carta, enviada ao presidente da ERSE, Pedro Verdelho, divulgada esta sexta-feira, a ministra subscreve ambas as recomendações.

Maria da Graça Carvalho pede especificamente que a Entidade Reguladora “aprofunde”, em articulação com as entidades competentes, “o alargamento das competências sancionatórias da ERSE ao Sistema Petrolífero Nacional”, relativamente às suas obrigações decorrentes das competências de regulação e supervisão económica, de forma a assegurar “a proteção de todos os consumidores”.
Novo tratamento do lixo

Nesta visita a Castro Verde, no Alentejo, Maria da Graça Carvalho falou ainda da 'Estratégia Terra', uma iniciativa para reduzir a deposição de lixo em aterro e anunciada esta sexta-feira pelo executivo.

"É uma estratégia de investimento a curto, médio e longo prazo, até 2034, para resolver o problema dos resíduos em Portugal", explicou a ministra, explicando que "tem vários eixos", sendo o primeiro a redução da quantidade de lixo produzida em Portugal, o segundo, reciclar e reutilizar e o terceiro "aumentar a capacidade dos aterros existentes", que estão a esgotar-se e enquanto não são implementadas alternativas.

"Não vamos construir novos aterros", garantiu a ministra.

A Estratégia inclui ainda projetos para valorizar os resíduos e a produção de biometano, a qual está já a ser implementada no Alentejo e que a ministra espera replicar noutras zonas do país.

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