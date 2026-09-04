Ministra do Ambiente defende maior transparência nos preços dos combustíveis

Para além de defender estas alterações da lei, a ministra Maria da Graça Carvalho também pede, numa carta enviada à ERSE, que o regulador torne mais acessível a informação sobre os preços dos combustíveis.Maria da Graça Carvalho também propõe mudanças na lei para que a entidade reguladora deste setor tenha mais poderes para aplicar sanções às empresas petrolíferas.