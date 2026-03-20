Escalada de preços. Gasóleo pode aumentar 15 cêntimos e gasolina nove

É mais uma subida significativa dos preços dos combustíveis e a partir da próxima semana.



As estimativas dos revendedores apontam para mais 15 cêntimos por litro de gasóleo nove cêntimos por litro de gasolina. Cálculos que podem ainda sofrer alterações, uma vez que o valor final só será apurado após o fecho das negociações desta sexta-feira.



Além disso, é expectável que o Governo volte a aplicar o desconto sobre o Imposto sobre Produtos Petrolíferos. Apesar de tudo, o preço do petróleo recuou esta sexta-feira cerca de dois por cento. Ao início da manhã, o barril de Brent estava a ser negociado a 106 dólares. Na quinta-feira já tinha subido quase até aos 120 dólares.



A queda nos preços do barril de brent está a ser associada às declarações do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que disse que o Irão está prestes a ser "dizimado" e que a guerra terminará mais cedo do que se imaginava.



O preço do gás também caiu mais de três por cento. Estava a ser negociado abaixo dos 60 euros por megawatt-hora.

