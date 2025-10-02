Espanha recebeu recorde de 22,3 milhões de turistas este verão

O número de 22,3 milhões de turistas em julho e agosto supera assim o recorde anterior de 21,8 milhões, registado em 2024.

Entraram em Espanha 11 milhões de visitantes em julho (mais 1,6% do que em 2024) e perto de 11,3 milhões em agosto (mais 2,95%), segundo estatísticas do INE.

Em julho, os gastos dos turistas em Espanha alcançaram os 16.452 milhões de euros e em agosto somaram 16.390 milhões de euros (mais 6,7% do que em 2024).

No acumulado do ano (entre janeiro e final de agosto), 77,77 milhões de turistas estrangeiros visitaram Espanha e gastaram 92.463 milhões de euros (mais 7,1%).

Os principais países de origem dos turistas continuaram a ser Reino Unido (13,2 milhões entre janeiro e agosto, mais 4,3% do que em 2024); França (9,1 milhões, mais 0,1%) e Alemanha (8,2 milhões, mais 2%).

Os maiores aumentos registaram-se nos visitantes oriundos de Portugal (2,4 milhões, mais 16,2%) e da Irlanda (2,1 milhões, mais 10,5%).

Espanha é o segundo destino de turismo do mundo, a seguir a França, e várias cidades do país têm sido cenário, no último ano e meio, de protestos contra o turismo de massas, sobretudo, por causa das dificuldades que cria no acesso à habitação por parte as populações locais.