Espanha teve quase 100 milhões de turistas em 2025

Sublinho ainda que “a qualidade se sobrepõe à quantidade”, salientando que os resultados foram alcançados num contexto internacional marcado por “uma geopolítica complexa”.

Espanha registou, ao longo do ano passado, um aumento de 3,5 por cento do número de turistas estrangeiros, em comparação com 2024, de acordo com uma estimativa oficial divulgada pelo Governo espanhol e citada pela agência Lusa. Trata-se do valor mais elevado alguma vez registado pelo país.O crescimento refletiu-se também na receita gerada pelo setor. Os turistas gastaram 135 mil milhões de euros, mais 6,8 por cento do que em 2024, segundo dados apresentados pelo ministro da Indústria e Turismo, Jordi Hereu, durante uma conferência de imprensa em Madrid., segundo a agência Lusa.Jordi Hereu defendeu que a evolução do turismo está alinhada com um modelo sustentável, afirmando que o setor continua a expandir-se “ao ritmo e da forma desejáveis para um modelo de tripla sustentabilidade económica, social e ambiental”.Os dados indicam também uma transformação estrutural do setor, com menor concentração sazonal e geográfica. “Há mais e melhores produtos, uma desconcentração dos destinos e uma maior diversificação dos mercados e das origens”, afirmou Hereu, acrescentando que as estimativas agora divulgadas assentam “em múltiplos indicadores”., segundo a agência LusaO peso do turismo na economia espanhola continua a ser significativo. Em 2024, o setor representou 12,6 por cento do Produto Interno Bruto, segundo o Instituto Nacional de Estatística, e empregava mais de 2,7 milhões de pessoas no final do ano passado, um crescimento de 2,4 por cento face a 2024, indicou o Hereu.Apesar do desempenho económico positivo, o aumento do turismo tem gerado contestação social. O impacto do turismo de massas, em particular no aumento dos preços da habitação, esteve na origem de vários protestos registadas nosúltimos dois anos em várias cidades espanholas, como as ilhas Canárias, Barcelona e Málaga, de acordo com a agência Lusa.Como Espanha, cidadãos de vários países europeus divergem sobre o tema do turismo e da imigração. Filipa Fernandes, especialista em Antropologia do Turismo, referiu em declarações à Antena 1 , datadas em agosto de 2024, que “estamos a pagar caro” e que se os bairros e zonas típicas portuguesas “não têm resistentes, se não tem portugueses que aí habitem, de certa forma perdem a sua autenticidade”.