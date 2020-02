Espanhóis do ABANCA fecham acordo para compra do EuroBic

Trata-se da quinta aquisição do ABANCA desde 2014 e a segunda em Portugal.





Uma decisão que permite a saída de Isabel dos Santos, maior acionista no Eurobic, depois das notícias reveladas nas últimas semanas sobre os Luanda Leaks e os negócios da filha do antigo Presidente angolano Eduardo dos Santos.





No comunicado enviado às redações, o banco espanhol diz que tem demonstrado "com sucesso o seu modelo de integração de outras entidades nas operações corporativas que realizou nos últimos anos. A primeira foi a integração em 2014 do Banco Etcheverría; em 2017, foi realizada a compra de Popular Servicios Financieros; em 2018, o ABANCA comprou o DB PCB e também no mesmo ano comprou à Caixa Geral de Depósitos o seu banco em Espanha, o Banco Caixa Geral. Com a compra do DB PCB, o ABANCA tem atualmente em Portugal 70 agências, com 500 colaboradores e mais de 80.000 clientes".





Apesar de agora anunciado, o acordo de compra do EuroBic está sujeito, como acontece neste tipo de operações, "a um processo de due dilligence e às autorizações das autoridades regulatórias".





No comunicado, o ABANCA acrescenta que "de acordo com os dados relativos a dezembro de 2019, o EuroBic gere um volume de negócio de 11.700 milhões de euros, uma carteira de crédito (com wright offs) de 5.199 milhões de euros, e depósitos de 6.148 milhões de euros. O crédito vencido é de 151 milhões de euros, com uma taxa de crédito vencido que se situa nos 2,9%, e ativos não produtivos que totalizam os 334 milhões de euros com uma taxa de ativos não produtivos de 6,4%".







No mesmo período, lê-se ainda, "o número de colaboradores do EuroBic é de 1.482, contando com 266.670 clientes servidos por 184 agências".