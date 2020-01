Eurobic. Transferência para o Dubai horas antes de Isabel dos Santos ser afastada da Sonangol

A RTP sabe que a Sonangol nunca questionou o Eurobic sobre as operações em causa nem nunca pediu esclarecimentos ao banco no âmbito da auditoria interna à gestão de Isabel dos Santos.





A Sonangol abriu conta no Eurobic no início de 2017, já Isabel dos Santos era acionista do banco e simultaneamente presidente da petrolófera angolana.





A Matter Business Solutions, uma offshore sedeada no Dubai, fazia parte das empresas com relações com a Sonangol. Isabel dos Santos contratou a Matter Solutions para gerir o processo de reeestruturação da Sonangol e por isso foram várias as transferências da conta da Sonangol no Eurobic para esta consultora no Dubai.





Transferências devidamente documentadas e que, por isso, nunca levantaram quaisquer suspeitas ao Eurobic.



Carlos Saturnino, que sucedeu a Isabel dos Santos à frente da petrolófera estatal angolana, fez duras críticas ao dinheiro gasto em consultorias.





No entanto, a RTP sabe que a Sonangol nunca questionou o Eurobic sobre as operações em causa nem nunca pediu esclarecimentos ao banco no âmbito da auditoria interna à gestão de Isabel dos Santos.



Agora, mais de dois anos depois, o Luanda Leaks revela que a Matter Business Solutions tinha uma única acionista no Dubai. Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos, até quarta-feira passada administradora não executiva da NOS, foi já constituída arguida em Angola.



No corpo diretivo desta offshore estão também Jorge Brito Pereira, antigo advogado da empresária angolana, e Mário Silva, braço direito de Isabel dos Santos nos negócios em Portugal e também ele arguido em Angola.



A investigação revelou que, no último trimestre à frente da petrolífera, Isabel dos Santos terá feito transferências no valor de 115 milhões de dólares, cerca de 104 milhões de euros, para a offshore no Dubai. E que a última dessas transações, no valor de 38 milhões de dólares, terá sido feita no dia seguinte à exoneração de Isabel dos Santos da presidência da Sonangol.



Mas a RTP sabe que Isabel dos Santos ordenou transferências no dia 14 de novembro e no dia 15 de novembro às 10:04 da manhã. Seria exonerada da presidência da Sonangol ao meio-dia. Ainda antes, despediu-se da equipa.





As revelações feitas pelo Luanda Leaks das alegadas ligações de Isabel dos Santos à offshore no Dubai levaram o Eurobic a abrir uma auditoria interna. E levaram a administração do banco a cortar relações comerciais com empresas relacionadas com a própria acionista do banco, o que quer dizer que não concede mais crédito e que não aceita mais depósitos.



Isabel dos Santos tomou também a decisão de vender a posição de 42,5% no capital do Eurobic.



A RTP sabe que há manifestações de interesse e que quem comprar poderá ficar com o controlo do banco. Decisão que o Banco Central Europeu parece aplaudir.



Esta terça-feira, o presidente do conselho de supervisão do BCE disse não estar contente com o caso Luanda Leaks. Culpa a confusão legislativa existente nos países da zona euro que, diz o supervisor, torna dificil fazer uma avaliação de idoneidade apropriada.