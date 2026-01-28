Estados Unidos e Taiwan realizam diálogo de alto nível sobre tecnologia, IA e `drones`

Num comunicado publicado na terça-feira, o Departamento de Estado indicou que foi realizada a sexta ronda do Diálogo da Parceria para a Prosperidade Económica (EEPD) entre os Estados Unidos e Taiwan, liderada pelo subsecretário de Estado para Assuntos Económicos dos EUA, Jacob Helberg, e pelo ministro de Assuntos Económicos de Taiwan, Kung Ming-hsin.

Durante o evento, Helberg e Kung testemunharam a assinatura de uma declaração conjunta sobre a Declaração `Pax Silica`, uma aliança estratégica para os semicondutores liderada pelos EUA, e sobre a cooperação económica entre Washington e Taipé, onde se apoiam "os princípios de prosperidade mútua, progresso tecnológico e resiliência na cadeia de abastecimento".

"Taiwan é um parceiro essencial nestas e noutras iniciativas económicas importantes, e o seu setor de manufatura avançada desempenha um papel fundamental na promoção da revolução da inteligência artificial", afirmou o Departamento de Estado.

O diálogo entre ambas as partes incluiu trocas sobre segurança das cadeias de abastecimento, apoio a infraestruturas digitais confiáveis, cooperação para facilitar a certificação de componentes de sistemas de aeronaves não tripuladas e colaboração em minerais críticos.

"As conversações centraram-se em destacar os progressos na resposta à coerção económica, promover a cooperação mútua em países terceiros e abordar as barreiras fiscais para aumentar o investimento entre os Estados Unidos e Taiwan", salientou o comunicado.

Esta ronda de conversações teve lugar pouco depois de os EUA e Taiwan terem chegado a um acordo comercial que inclui uma redução das tarifas sobre os produtos taiwaneses de 20% para 15%, bem como um compromisso de investimento de 250 mil milhões de dólares (208 mil milhões de euros) das principais empresas de semicondutores da ilha em território norte-americano.

Nos termos do acordo, o Governo de Taipé também se comprometeu a garantir mais 250 mil milhões de dólares em créditos empresariais para facilitar novos investimentos.

A China, que considera Taiwan uma "parte inalienável" do seu território, criticou duramente este acordo, classificando-o como um "documento de rendição" que "esvaziará a base industrial de ponta de Taiwan", ilha onde é fabricada a grande maioria dos `chips` avançados do mundo.