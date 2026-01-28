Depressão Kristin. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

A circulação na Linha do Norte, entre o Porto e Lisboa, para comboios de longo curso está suspensa devido a problemas na via causados pelo mau tempo, segundo a CP -- Comboios de Portugal.



A transportadora informa na sua página do Facebook que devido a problemas na via causados pelo mau tempo, a circulação está suspensa também nas Linhas do Sul, do Oeste e Sado.

A CP adianta ainda que a circulação ferroviária entre Mercês e Sintra está a ser feita em via única.

?Na terça-feira, a CP tinha alertado os passageiros que devido ao agravamento do estado do tempo havia a possibilidade de existirem constrangimentos na circulação ferroviária nos próximos dias.

A CP recomenda aos passageiros que se informem sobre o estado de circulação de comboios, antes do embarque, recorrendo ao Site, App ou Linha de Atendimento da transportadora.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O mau tempo já causou um morto em Povos, Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, após a queda de uma árvore em cima da viatura ligeira em que seguia, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A ANEPC registou entre as 00:00 e as 06:00 de hoje 655 ocorrências, com especial incidência no distrito de Lisboa, Península de Setúbal e na região Oeste.

"Tivemos 217 ocorrências no distrito de Lisboa, com exceção do concelho de Lisboa que é com os Sapadores, 104 na Península de Setúbal e 82 na região Oeste", adiantou à Lusa cerca das 06:00 de hoje Paulo Santos, da ANEPC.

De acordo com Paulo Santos, a maioria das ocorrências são quedas de árvores e de estruturas, existindo ainda estradas cortadas e falta de energia em muitas regiões.

Em Leiria, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região pediu hoje às pessoas para que não saiam de casa, dado que as ruas da cidade estão "praticamente todas intransitáveis".

Em declarações à agência Lusa pelas 06:20, Carlos Guerra aconselhou aos cidadãos para que, "neste tempo mais próximo, não saiam de casa, sobretudo na zona da cidade de Leiria".

"Estão as ruas praticamente todas intransitáveis, portanto, há necessidade ainda de proceder a muitos cortes de árvores, muitas limpezas de via e só para o estritamente necessário, só mesmo muito urgente, é que tentem circular com os veículos", afirmou.

De acordo com o comandante sub-regional, "todas as estradas aqui na zona de Leiria estão condicionadas com muitas quedas de árvores, muitos destroços na via", havendo "necessidade de proceder a estas limpezas".