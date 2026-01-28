Depressão Kristin. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

PSP alerta as populações de Coimbra e Leiria para se manterem em segurança em casa
A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou hoje as populações dos distritos de Coimbra e de Leiria para se manterem em segurança nas suas habitações, disse à agência Lusa fonte oficial.
Fonte oficial da PSP avisou que há "estradas intransitáveis e árvores caídas", e pediu que as pessoas não saiam de casa.
Também à Lusa, o comandante distrital de Leiria da PSP, Domingos Urbano Antunes, pediu às pessoas para que "mantenham a calma, que fiquem em casa e não circulem na via pública", para que os trabalhos das organizações de socorro possam ser feitos.
"As estradas estão totalmente cortadas, o que não permite a circulação em todos os eixos à volta da cidade, o que significa que se as pessoas circularem estão a causar engarrafamentos e não estão a permitir que as forças de socorro e concretamente a polícia e os bombeiros possam socorrer as pessoas", avisou.
Domingos Urbano Antunes esclareceu, pelas 07:00, que "não há nenhum registo de vítimas mortais", mas que as autoridades estão "a tentar socorrer as pessoas" que pediram auxílio.
Árvores, postes de eletricidade e estabelecimentos destruídos em Torres Vedras
A passagem da tempestade Kristin por Torres Vedras deixou esta noite árvores de grande e médio porte e postes de energia elétrica caídos e vários estabelecimentos destruídos, incluindo uma grande oficina cujo teto voou com o vento.
"Temos muitas ocorrências. Há árvores de grande porte tombadas junto à Câmara Municipal, também no emblemático jardim da Graça, ficaram vários estabelecimentos destruídos - o teto da oficina Banix desapareceu e há muitos estragos, por exemplo. Também na Escola Secundária Madeira Torres", disse à Lusa o vereador torreense para a Proteção Civil, Diogo Guia.
A mesma fonte adiantou que é um cenário que se repete um pouco por todo aquele concelho, igualmente nas zonas mais rurais.
Circulação ferroviária suspensa na Linha do Norte para comboios de longo curso
A circulação na Linha do Norte, entre o Porto e Lisboa, para comboios de longo curso está suspensa devido a problemas na via causados pelo mau tempo, segundo a CP -- Comboios de Portugal.
A transportadora informa na sua página do Facebook que devido a problemas na via causados pelo mau tempo, a circulação está suspensa também nas Linhas do Sul, do Oeste e Sado.
A CP adianta ainda que a circulação ferroviária entre Mercês e Sintra está a ser feita em via única.
?Na terça-feira, a CP tinha alertado os passageiros que devido ao agravamento do estado do tempo havia a possibilidade de existirem constrangimentos na circulação ferroviária nos próximos dias.
A CP recomenda aos passageiros que se informem sobre o estado de circulação de comboios, antes do embarque, recorrendo ao Site, App ou Linha de Atendimento da transportadora.
Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O mau tempo já causou um morto em Povos, Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, após a queda de uma árvore em cima da viatura ligeira em que seguia, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
A ANEPC registou entre as 00:00 e as 06:00 de hoje 655 ocorrências, com especial incidência no distrito de Lisboa, Península de Setúbal e na região Oeste.
"Tivemos 217 ocorrências no distrito de Lisboa, com exceção do concelho de Lisboa que é com os Sapadores, 104 na Península de Setúbal e 82 na região Oeste", adiantou à Lusa cerca das 06:00 de hoje Paulo Santos, da ANEPC.
De acordo com Paulo Santos, a maioria das ocorrências são quedas de árvores e de estruturas, existindo ainda estradas cortadas e falta de energia em muitas regiões.
Em Leiria, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região pediu hoje às pessoas para que não saiam de casa, dado que as ruas da cidade estão "praticamente todas intransitáveis".
Em declarações à agência Lusa pelas 06:20, Carlos Guerra aconselhou aos cidadãos para que, "neste tempo mais próximo, não saiam de casa, sobretudo na zona da cidade de Leiria".
"Estão as ruas praticamente todas intransitáveis, portanto, há necessidade ainda de proceder a muitos cortes de árvores, muitas limpezas de via e só para o estritamente necessário, só mesmo muito urgente, é que tentem circular com os veículos", afirmou.
De acordo com o comandante sub-regional, "todas as estradas aqui na zona de Leiria estão condicionadas com muitas quedas de árvores, muitos destroços na via", havendo "necessidade de proceder a estas limpezas".
Mais de 850 mil clientes sem energia elétrica pelas 7h00
Mais de 850 mil clientes da E-Redes estavam às 7h00 sem energia elétrica em Portugal continental, sendo Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados, disse à Lusa fonte da empresa.
"Verificámos um pico de cerca de um milhão de clientes afetados às 6h00 da manhã e neste momento estão cerca de 855 mil clientes sem energia, sendo os principais distritos impactados Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal", adianta a E-Redes numa nota enviada à Lusa.
Queda de árvore sobre carro provoca morte
Os efeitos da depressão Kristin captados pelas equipas da RTP
Câmara Municipal determina encerramento de escolas
Uma vítima mortal em Vila Franca de Xira
- Uma pessoa morreu em Vila Franca de Xira em consequência da queda de uma árvore sobre o automóvel em que seguia. "Temos o registo de um morto em Povos, em Vila Franca de Xira. Acidente ocorreu de madrugada", confirmou Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ouvido pela agência Lusa;
- Das 0h00 às 6h00 desta quarta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil teve registo de 655 ocorrências;
- O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria apela à população para que não saia de casa, sobretudo na zona da cidade, uma vez que as ruas estão "praticamente todas intransitáveis";
- Portugal continental está a ser afetado pela passagem da depressão Kristin, na sequência de outras duas tempestades, Ingrid e Joseph. O quadro é de chuva e vento fortes, neve e agitação marítima;
- A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo da escala, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal;
- O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, é a zona de maiores riscos. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera classificou esta depressão como "ciclogénese explosiva", fórmula que descreve fenómenos climatéricos de forte intensidade;
- São dez os distritos de Portugal contninental sob aviso vermelho por causa da agitação martitima - Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. O aviso deverá manter-se até às 21h00, com as ondas a poderem atingir os 14 metros;
- O IPMA colocou também a vermelho o distrito da Guarda, devido ao vento. As rajadas podem chegar aos 140 quilómetros por hora hora. Outros 12 distritos estão a laranja pelo mesmo motivo. Há ainda 13 distritos a laranja por causa da chuva, pelo menos até às 9h00.
IPMA alerta para perigos da depressão Kristin
A Proteção Civil prepara-se para o pior durante a madrugada. Acionou o nível máximo de prontidão e todos os meios estão disponíveis.
A depressão Kristin aproxima-se de terra com um potencial de elevada destruição. O IPMA avisa que o impacto poderá ser mesmo catastrófico.
Estradas cortadas e queda de árvores. Os efeitos da tempestade Joseph em Portugal
A Proteção Civil aumentou o estado de prontidão para o nível máximo por causa de outra depressão que está a caminho do continente.
Foto: Hugo Delgado - Lusa
Esta madrugada, a passagem da tempestade Joseph provocou estragos.