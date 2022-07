Estados Unidos entram em recessão técnica

a economia não está necessariamente em recessão devido a outros indicadores mais favoráveis. O banco central dos Estados Unidos já anunciou novos aumentos dos juros ainda este ano. O cenário de recessão técnica tem, todavia, sido afastado pela Administração norte-americana e por vários economistas, que consideram que

Estes dados são conhecidos depois de a Reserva Federal ter decidido, como forma de combater a elevada inflação.





"Não creio que seja provável que a economia dos EUA esteja em recessão neste momento", afirmou na quarta-feira o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), citado pela agência noticiosa Efe.



Para Jerome Powell, a robustez do mercado de trabalho dos EUA - que teve uma taxa de desemprego de 3,6 por cento durante quatro meses - será suficiente para convencer o público de que o país não está em recessão.



O presidente do banco central da maior economia do mundo acrescentou que não acredita que o PIB seja um indicador fiável para ditar se um país se encontra ou não em recessão, mas apontou que não cabe à Fed determinar tal.



A posição de Powell coincide com a do presidente norte-americano, Joe Biden, que na segunda-feira disse à comunicação social acreditar que não haverá uma recessão na economia dos EUA.



Para o chefe de Estado norte-americano, os bons números do emprego poderão contribuir para uma reversão do crescimento registado no primeiro trimestre do ano, quando contraiu 1,4% em valores anualizados.