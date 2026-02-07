EM DIRETO
Depressão Marta a caminho de Portugal. A evolução do estado do tempo ao minuto

Estados Unidos impõem tarifa de 25% a países que comprem bens ao Irão

Estados Unidos impõem tarifa de 25% a países que comprem bens ao Irão

O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, assinou uma ordem executiva que impõe uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos vindos dos países que comprem, importem ou adquirem bens ou serviços ao Irão.

Lusa /

VER MAIS

A ordem, divulgada pela Casa Branca na sexta-feira, argumenta que as ações de Teerão representam uma ameaça à segurança nacional dos EUA.

O documento refere que a emergência nacional relacionada com o Irão foi declarada pela primeira vez em 1995 e foi alargada várias vezes, incluindo sanções aos setores da energia e petroquímica e sanções ligadas a violações dos direitos humanos.

As novas sanções para os países que negoceiam com Teerão, segundo a Administração Trump, são uma consequência do facto de a política iraniana continuar a representar um risco que exige medidas adicionais.

O secretário do Comércio, Howard Lutnick, identificará os países que realizam transações com o Irão, e o secretário de Estado, Marco Rubio, em consulta com outras autoridades, determinará a extensão da tarifa.

Trump poderá modificar a ordem em caso de retaliação por parte de outros países ou se o Irão ou os países afetados tomarem medidas alinhadas com a política dos EUA.

Horas antes, os EUA anunciaram novas sanções contra todos os que estejam alegadamente ligados ao "comércio ilícito" de petróleo destinado a financiar o Governo iraniano.

As medidas afetam 14 navios da chamada "frota fantasma" iraniana, 15 entidades -- com sede, entre outros países, na Índia e na Turquia -- e duas pessoas associadas à comercialização de crude e de produtos petroquímicos iranianos.

O anúncio das novas sanções ocorre no mesmo dia em que decorreram negociações indiretas entre o Irão e os Estados Unidos em Omã, que Teerão classificou como "um bom começo" para reduzir a tensão entre as duas partes.

Estas conversações em Omã foram o primeiro contacto entre representantes de Washington e de Teerão desde os ataques a instalações nucleares iranianas realizados em junho pelos Estados Unidos, durante a guerra de 12 dias entre Israel e o Irão.

Os dois países mantiveram conversações no ano passado também em Mascate, com Omã como intermediário, mas estas terminaram com o início do conflito de junho.

Donald Trump tem ameaçado repetidamente usar a força em resposta à repressão das autoridades iranianas das manifestações antigovernamentais que abalaram em janeiro a República Islâmica.

Nos últimos dias, avançou que pretende um acordo sobre a política nuclear iraniana, enquanto avisava Teerão de que o tempo estava a esgotar-se.

As ameaças de Trump foram acompanhadas pelo envio de uma força naval norte-americana para a região, incluindo o porta-aviões "Abraham Lincoln".

As autoridades iranianas têm indicado que não pretendem abdicar do programa de defesa, ao mesmo tempo que insistem que os planos nucleares têm fins pacíficos.

 

Tópicos
PUB
PUB