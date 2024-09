Estão a ser construídas menos casas em Portugal

Foto: Gonçalo Costa Martins - Antena 1

Entre as possíveis explicações, estão os atrasos nos processos como resultado da entrada em vigor do “simplex” urbanístico criado pelo anterior governo.



O retrocesso na construção de imóveis também é justificado pela subida das taxas de juro e pela falta de mão de obra.



Ao contrário do que seria de esperar, estão a ser construídas menos habitações no país. A procura supera a oferta, mas durante a primeira metade do ano, registou-se uma diminuição do número de casas licenciadas pelas autarquias.



O preço das casas e a falta de opções no mercado, tem motivado várias manifestações no país, a última aconteceu no sábado, em mais de 20 cidades portuguesas.