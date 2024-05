"Estaremos atentos a fazer mais aquisições" para atingir top 10 global, diz Rui Miguel Nabeiro

Rui Miguel Nabeiro falava aos jornalistas no final do evento em que foram apresentadas as principais novidades do grupo, entre os quais as novas categorias de produtos onde se incluem os gelados Swee, os `smothies` Ootie, e os `snacks` Unboring, os quais passam a ficar sobre o mesmo chapéu denominado Delta House.

"Já fizemos a conta, somos a 22.ª marca a nível global e vamos ter crescer mais ou menos quatro vezes", disse o gestor, quando questionado sobre o horizonte temporal para atingir a meta do `top 10`.

Admitiu que pode ser atingido num período entre "10 a 15 anos".

"Obviamente temos a consciência que para lá chegar não vai ser organicamente, temos de fazer aquisição", afirmou Rui Miguel Nabeiro.

"Fizemos este ano uma aquisição e estaremos atentos a fazer mais aquisições", avançou, adiantando que neste momento não tem compras em análise.

Durante o encontro com jornalistas, que decorreu no LX Factory, o CEO sublinhou que Espanha tem sido "a estrela da companhia" nos últimos dois anos, e este ano sem exceção.

"Temos crescido dois dígitos, este ano esperamos um crescimento de 20% em Espanha, que vem sobretudo do bom trabalho no canal horeca [hotéis, restaurantes e cafés] e também no retalho, onde estamos a crescer com a introdução das novidades" desenvolvidas, adiantou.

De facto, "a inovação é importante, a nossa estratégia é: todas as novidades são lançadas em Portugal e, no ano seguinte, avançamos para Espanha" e para os restantes mercados.

As novidades apresentadas hoje só vão estar em Espanha no primeiro trimestre de 2025.

Atualmente, o peso da área de negócio que não é café é 15%. Em Angola, esta área é mais expressiva, vale 60%. Ou seja, o negócio do café da Delta-Cafés no mercado angolano vale 40%.

A exportação representa 30%.

Relativamente às `startups`, Rui Miguel Nabeiro considera que têm "mais-valias".

Por exemplo, a `startup` Swee, é uma "marca onde investimos e fazemos parte do capital", tal como em outras `startups` como a Why Not e Nam.

No caso da Swee, "no ano passado todo, sozinhos, faturaram 20 mil euros, e este ano, no mês de março, faturaram 20 mil", referiu.

A marca de gelados Swee está nos EUA a operar no Texas e na Califórnia e as "expetativas são muito boas".

Sobre lojas Delta, nos EUA o grupo disse que se tal acontecer é sempre por "via de parcerias".

"O nosso foco por lojas está neste momento em Paris", onde vão abrir uma no final do ano e estão prestes a fechar um acordo para uma segunda na capital francesa.

Em Portugal tem três e vai abrir mais duas.

Espanha, Angola e França são o `top 3` dos mercados do grupo.

Rui Miguel Nabeiro referiu ainda que no final deste ano os produtos das `startups` onde a empresa tem participação vão "faturar dois milhões de euros".