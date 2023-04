Estimativa do INE. Inflação cai para 5,7% em abril

De acordo com o INE , esta desaceleração resulta do efeito do aumento dos preços da energia e dos produtos alimentares em abril de 2022.





O INE sublinha que os dados foram recolhidos antes da entrada em vigor da isenção de IVA num conjunto de bens alimentares essenciais, pelo que os eventuais efeitos desta medida só terão efetivamente impacto em maio.







Comparativamente com o mês anterior, a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido 0,6 por cento (1,7 por cento em março e 2,2 por cento em abril de 2022).



O INE acrescenta que a taxa de variação média nos últimos 12 meses foi de e 8,6 por cento (8,7 por cento no mês anterior).





Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 6,9 por cento (8,0 por cento no mês precedente).



Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de abril de 2023 serão publicados no próximo dia 11 de maio.