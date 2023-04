Estimativa do INE. PIB cresce 2,5% em termos homólogos no primeiro trimestre

"O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de 2,5% no primeiro trimestre de 2023 (3,2% no trimestre anterior)", adianta o INE na sua estimativa rápida a 30 dias das Contas Nacionais Trimestrais.

Ainda segundo o Instituto Nacional de Estatística, "o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB manteve-se positivo no primeiro trimestre, mas inferior ao observado no trimestre precedente, em resultado da desaceleração do consumo privado e da redução do investimento, determinada por um contributo negativo da variação de existências".Ocorreu também "uma aceleração das exportações de bens e serviços e um abrandamento das importações de bens e serviços".

O INE acrescenta que, em comparação "com o 4º trimestre de 2022, o PIB aumentou 1,6% em volume (crescimento em cadeia de 0,3% no trimestre anterior), refletindo o contributo positivo expressivo da procura externa líquida (que tinha sido negativo no 4º trimestre), em larga medida resultante do dinamismo das exportações, enquanto o contributo da procura interna passou a negativo".