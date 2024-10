Estimativa do INE. Inflação cresce para 2,3% em outubro

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 2,3 por cento em outubro de 2024, taxa superior em 0,2 pontos percentuais à observada no mês anterior", lê-se no destaque do INE.

- expurgado de produtos com preços oscilantes como os alimentos e a energia -

A variação do índice relativo aos produtos alimentares não transformados terá acelerado para 2,1 por cento, contra 0,9 em setembro.



O Instituto Nacional de Estatística escreve que, "essencialmente devido à conjugação do aumento mensal registado neste agregado (1,3 por cento) com o efeito de base associado à redução registada em outubro de 2023 (-2,1 por cento)".Face ao mês precedente, a variação do IPC terá sido de 0,1 por cento, o que compara com 1,3 em setembro e -0,2 em outubro do ano passado. Para os últimos 12 meses, o INE calcula uma variação média do índice de 2,2 por cento, igualando o mês de setembro.O INE vai divulgar os dados definitivos do mês de outubro a 13 de novembro.

