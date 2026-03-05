Estrutura de Missão admite adiantamento aos municípios na próxima semana
O coordenador da Estrutura de Missão para a Reconstrução do Centro do País, Paulo Fernandes, admitiu hoje que os municípios poderão receber, já na próxima semana, um adiantamento para fazer face aos danos causados pelo mau tempo.
"Na próxima semana esperemos que uma parte do dinheiro possa ser distribuído aos municípios em termos de atendimento, que possa, de facto, já estar em linha avançada. Os municípios ainda estão a fazer os seus próprios levantamentos e vão durar ainda algumas semanas, em alguns casos se calhar até alguns meses", destacou.
O anúncio de Paulo Fernandes foi feito durante a apresentação do Programa Municipal de Recuperação e Transformação "Renascer e Avançar Pombal", que decorreu ao final da manhã, nos Paços do Município de Pombal, distrito de Leiria.
Na sua intervenção, o coordenador da Estrutura de Missão explicou que a avaliação de todas as áreas críticas, em termos de custo, ainda vai demorar algumas semanas ou até, em alguns casos, meses a ser feita.
"Mas, já estamos a ver como é que adiantamos e colocamos verbas: como se está a fazer com as empresas, também se consiga fazer com os municípios", acrescentou.
O antigo presidente da Câmara Municipal do Fundão espera que na próxima semana se registe "um avanço muito significativo", garantindo que o Governo, bem como a Estrutura de Missão, as comunidades intermunicipais, os municípios e a Associação Nacional de Municípios Portugueses estão todos "a trabalhar nesse sentido" e para que "isso acelere".
À margem da apresentação do Programa Municipal de Recuperação e Transformação "Renascer e Avançar Pombal", Paulo Fernandes esclareceu ainda que alguns municípios pediram para prolongar, até sexta-feira, o levantamento dos dados relativos aos danos, que devia ter acontecido até à última terça-feira.
"Com esses dados e com a reflexão sobre os critérios, diria que o adiantamento poderá ser feito no final da próxima semana, mesmo antes de uma análise muito fina de tudo aquilo que está a ser enviado, porque vão ser milhares de ações e vai demorar algum tempo até se poder, nas diferentes CCDR [comissões de coordenação e desenvolvimento regional] fazer uma análise muito fina de tudo aquilo que foi enviado", indicou.
Segundo o antigo autarca, os critérios do adiantamento para os municípios, para os quais "há cerca de 150 milhões de euros disponíveis de imediato, ainda não estão fechados e serão "muito ponderados".
Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.