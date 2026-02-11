Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

Estrutura de Missão avisa que em 2027 ainda vão ser pagos 4.600 ME

Estrutura de Missão avisa que em 2027 ainda vão ser pagos 4.600 ME

A Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP) avisou hoje, no parlamento, que, em 2027, ainda vão ser pagos 4.600 milhões de euros aos beneficiários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), vincando que em agosto só termina a execução.

Lusa /

VER MAIS

"Em 2027 vamos ter 4.600 milhões de euros de pagamentos a validar e pagar aos beneficiários finais", adiantou o presidente da Estrutura de Missão, Fernando Alfaiate, na comissão parlamentar de Economia e Coesão Territorial, justificando que o último pedido de pagamento -- o 10.º - será recebido no final de dezembro de 2026.

Fernando Alfaiate precisou que em 31 de agosto termina o prazo de execução, ou seja, de comprovação de marcos e metas.

Segundo os dados partilhados pela Recuperar Portugal, a execução do PRR está em 61%, com a aprovação do oitavo pedido de pagamento.

A execução média, que tem em conta todos os Estados-membros, está em 53%.

Na mesma audição, Fernando Alfaiate foi questionado sobre a última revisão do plano e, em particular, sobre a redução do número de novos centros de saúde.

Fernando Alfaiate esclareceu que, na sequência de uma recomendação da Comissão Europeia para que os Estados-membros ajustassem os seus planos, em função do prazo final, Portugal avançou com uma revisão.

Em 2021, o PRR nacional previa a construção de 100 novas unidades de saúde e cerca de 326 remodelações, sem definir quais e onde seria a localização das mesmas.

Dois anos depois, conforme apontou a Estrutura de Missão, o Governo aumentou este objetivo, passando assim para 124 novas unidades de saúde e 347 remodelações.

Contudo, foi necessário corrigir estes dados, tendo por base a realidade observada no terreno, passando o total das novas construções e remodelações a 494, decisão que foi aprovada por Bruxelas.

Já no que se refere aos investimentos, saíram a linha vermelha do metro de Lisboa e o Hospital Oriental de Lisboa.

"O processo foi transparente [...]. A Estrutura de Missão, [encarregue de monitorizar a execução do plano], divulgou um documento onde detalha investimento a investimento as consequências [da revisão]", sublinhou o presidente da Recuperar Portugal.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

Tópicos
PUB
PUB