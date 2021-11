Estudantes cabo-verdianos vão passar a estagiar na sede da Lusa

A informação foi avançada na cidade da Praia pelo presidente do conselho de administração da agência Lusa, Joaquim Carreira, após um encontro com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

O presidente da Lusa chefia uma delegação que está em Cabo Verde para participar na 6.ª formação em jornalismo de agência, promovida pela agência cabo-verdiana Inforpress, em parceria com a Lusa, o instituto Camões de Portugal e o Governo de Cabo Verde.

Joaquim Carreira vai assinar um protocolo de cooperação com o Governo, que inclui um programa de estágios curriculares que estudantes de Comunicação Social cabo-verdianos vão passar a realizar na sede da Lusa, em Lisboa, a partir do próximo ano.

"Fazerem estágio primeiro aqui [em Cabo Verde] e depois passar por Portugal durante um período de três meses, sendo integrados nas várias editorias que nós temos dentro da agência Lusa", avançou.

O presidente da agência disse que todo o processo ainda está a ser analisado, mas deu conta que já foram realizadas reuniões com a universidade pública de Cabo Verde e com outros estabelecimentos de ensino da Comunicação Social do arquipélago para definir a ficha de avaliação.

Outro ponto do protocolo será o fornecimento de conteúdos da Lusa às rádios comunitárias em Cabo Verde, possibilidade de continuação da formação e realização de debates e conferências em Cabo Verde, tal como uma realizada em 2019, na Praia.

Segundo Joaquim Carreia, a agência portuguesa pretende continuar o "relacionamento forte" com o Governo de Cabo Verde e "reforçar" a sua presença no arquipélago.

"Queremos continuar e reforçar a presença [em Cabo Verde]. A questão dos estágios é o reforço relativamente a parcerias do passado, que podem passar por outras áreas, como a parte tecnológica, multimédia, competências digitais. O caminho já vem de longe, estamos abertos, temos tido uma dinâmica excelente com Cabo Verde e é para continuar", garantiu.

Antes do primeiro-ministro, o presidente da Lusa foi recebido pelo novo Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, que manifestou "grande sensibilidade" para apoiar e incentivar a Comunicação Social.

"Foram dois encontros em convergência de interesses para Cabo Verde", concluiu o presidente, que se fez acompanhar pelas diretoras de Informação, Luísa Meireles, e de Comercial e Marketing, Mónica Garcia, e pelo delegado da Lusa em Cabo Verde, Paulo Julião.

Da parte cabo-verdiana, marcaram presença o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro cabo-verdiano, Lourenço Lopes, e o gestor único agência de notícias Inforpress, José Vaz Furtado.