Estudo do Banco de Portugal. Licenciados perdem 7,7% do salário em 14 anos

O salário real dos trabalhadores com Ensino Superior diminuiu 134 euros, entre 2006 e 2020. As conclusões são de um estudo do Banco de Portugal, que revela ainda uma redução das desigualdades salariais, devido à subida do salário mínimo.