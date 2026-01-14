Estudo do Fórum Económico Mundial antevê instabilidade nas empresas

Um estudo do Fórum Económico Mundial, elaborado por duas seguradoras, vem esta quarta-feira alertar para o início de uma nova era de concorrência global, marcada por tensões políticas, avanços tecnológicos acelerados e fragilidade das infraestruturas.



O documento aponta também para transformações significativas com a inteligência artificial e a computação quântica. Mas alerta para o risco de agravamento de desigualdades. A longo prazo, prevê que todos os riscos deverão aumentar, com a exceção do confronto geoeconómico.



Mais de metade dos inquiridos preveem uma perspetiva turbulenta na próxima década, marcada por riscos climáticos e tecnológicos.