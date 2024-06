EUA aplicam sanções a "vasta" rede bancária paralela de apoio a militares iranianos

O Gabinete de Controlo dos Bens Estrangeiros do Tesouro norte-americano afirmou que as entidades e os indivíduos estão envolvidos na venda de petróleo e produtos petroquímicos iranianos, o que tem ajudado os militares e o governo do Irão a obter acesso ilícito ao sistema financeiro internacional.

Segundo o Tesouro, as receitas pagam as armas e o financiamento de grupos por procuração, incluindo os Huthis do Iémen, bem como as transferências de `drones` (aeronaves não tripuladas) para a Rússia.

O Irão é acusado de fornecer à Rússia `drones` que são utilizados para bombardear civis ucranianos enquanto o Kremlin prossegue a sua invasão da Ucrânia.

As sanções incluem Seyyed Mohammad Mosanna`i Najibi, um cambista iraniano-turco, 27 empresas de fachada controladas por Najibi com sede em Hong Kong, nos Emirados Árabes Unidos e nas Ilhas Marshall, e uma empresa de câmbios com sede em Teerão, entre outras.

A sucursal iraniana da empresa de Najibi, conhecida como Sadaf Exchange, questionada pela agência noticiosa Associated Press (AP), não respondeu a contactos.

Entre outras coisas, as sanções negam às pessoas e às empresas o acesso a quaisquer bens ou ativos financeiros detidos nos Estados Unidos e impedem as empresas e os cidadãos norte-americanos de fazerem negócios com elas.

O secretário adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, afirmou que os Estados Unidos "continuarão a perseguir aqueles que procuram financiar as atividades terroristas desestabilizadoras do Irão".

"Continuamos a trabalhar com aliados e parceiros, bem como com a indústria financeira global, para aumentar a vigilância contra o movimento de fundos que apoiam o terrorismo", afirmou Adeyemo.

Os Estados Unidos já aplicaram sanções às atividades bancárias paralelas iranianas.

Em março de 2023, Washington impôs sanções económicas a 39 empresas ligadas a um sistema bancário paralelo que ajudou a ofuscar a atividade financeira entre as empresas iranianas sancionadas e os seus compradores estrangeiros, nomeadamente para os produtos petroquímicos produzidos no Irão.