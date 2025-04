EUA avisam que isenção de tarifas sobre produtos eletrónicos terá curta duração

Com o anúncio, empresas como a Apple – que depende fortemente destes artigos, na sua maioria importados da China – respiraram de alívio.

“Ninguém vai escapar-se”

China garante que "o céu não vai cair"

Na sexta-feira, a Casa Branca anunciou a exclusão de alguns produtos eletrónicos, entre os quaise computadores portáteis, das pesadas tarifas “recíprocas” impostas pelos Estados Unidos.O Ministério chinês do Comércio afirmou que os EUA estavam a dar "um pequeno passo para corrigir a sua prática unilateral errada de 'tarifas recíprocas'" e insistiu para que Washington cancelasse todas as taxas.No entanto, o secretário do Comércio de Trump, Howard Lutnick, disse no domingo queSegundo este responsável,, juntamente com tarifas aos semicondutores e produtos farmacêuticos.Estas novas taxas não se enquadram nas chamadas tarifas “recíprocas” de Trump sobre a China, acrescentou Lutnick."Esses produtos estão isentos das tarifas recíprocas, mas estão incluídos nas tarifas sobre semicondutores, que chegarão provavelmente dentro de um mês ou dois", avançou o secretário do Comércio numa entrevista à ABC."São coisas da área da segurança nacional, precisamos que sejam fabricadas nos Estados Unidos", justificou.Numa publicação na sua rede Truth Social na noite de domingo, o presidente dos Estados Unidos vincou que “não houve uma ‘exceção’ às tarifas”.e às barreiras tarifárias não monetárias que outros países utilizaram contra nós, especialmente a China que, de longe, nos trata pior”, esclareceu.Donald Trump aproveitou para anunciar uma investigação comercial de Segurança Nacional ao setor dos semicondutores e a "toda a cadeia de fornecimento de produtos eletrónicos".“Estamos a analisar os semicondutores e toda a cadeia de abastecimento da eletrónica nas próximas investigações sobre as tarifas de segurança nacional., que fará tudo o que estiver ao seu alcance para desrespeitar o povo americano”, escreveu.“Também não podemos deixar que continuem a abusar de nós no comércio, como têm feito durante décadas, esses dias acabaram!”.As imprevisíveis decisões de Donald Trump sobre as tarifas provocaram as maiores oscilações em Wall Street desde a pandemia de covid-19 e causaram ondas de choque nas economias mundiais.Esta segunda-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que oe que uma guerra comercial “não terá vencedores”.Após sucessivos aumentos, as taxas impostas pelos EUA à China fixam-se agora em 145 por cento, enquanto Pequim aplicou uma taxa de retaliação de 125 por cento às importações norte-americanas.Esta segunda-feira, um porta-voz da agência aduaneira da China afirmou que as exportações do país estão a enfrentar uma situação externa complexa e grave, mas que