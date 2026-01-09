EUA decidirão que petrolíferas explorarão petróleo revela Trump

"Tomaremos a decisão sobre quais as empresas petrolíferas que irão para lá, quais permitiremos que o façam, e firmaremos um acordo com essas empresas. Provavelmente, fá-lo-emos hoje ou pouco depois", disse Trump.

"Uma das razões pelas quais não podiam ir para lá (Venezuela) antes era a falta de garantias. Não havia segurança, mas agora têm segurança total", acrescentou Trump, uma semana depois da operação militar norte-americana em Caracas que levou à captura do líder venezuelano Nicolás Maduro.

Trump afirmou acreditar que as empresas petrolíferas estão prontas para investir "pelo menos 100 mil milhões de dólares" na Venezuela.Segundo a Casa Branca, as empresas representadas na reunião são a Chevron, a ExxonMobil, a ConocoPhillips, a Continental Halliburton, a HKN, a Valero, a Marathon, a Shell, a Trafigura, a Vitol Americas, a Repsol, a Eni, a Aspect Holdings, a Tallgrass, a Raisa Energy e a Hilcorp.

Apenas a Chevron detém atualmente uma licença na Venezuela, depois de a ExxonMobil e a ConocoPhillips terem abandonado o país em 2007, rejeitando as condições impostas pelo ex-Presidente Hugo Chávez para que o Estado se tornasse o acionista maioritário de todas as empresas.

Caracas possui as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, com mais de 300 mil milhões de barris, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), à frente da Arábia Saudita (267 mil milhões) e do Irão.

Na reunião na Casa Branca participam também o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário da Energia Chris Wright.

"Vamos discutir como as principais empresas americanas podem ajudar a reconstruir rapidamente a indústria petrolífera venezuelana, que está em frangalhos, e produzir milhões de barris de petróleo para benefício dos Estados Unidos, do povo venezuelano e do mundo", declarou Trump no início da reunião.

"Vocês negoceiam diretamente connosco, não negoceiam com a Venezuela de forma alguma, não queremos que negoceiem com a Venezuela", frisou.

Intenções da Administração Trump

A produção petrolífera venezuelana é atualmente baixa, limitada a um milhão de barris por dia, após décadas de falta de investimento que deixaram as infraestruturas petrolíferas em mau estado.

Durante o primeiro mandato de Donald Trump, Washington impôs um embargo ao petróleo ao país, altamente dependente das suas exportações de petróleo.

Quando regressou à Casa Branca, no ano passado, Trump revogou a maioria das licenças que permitiam às multinacionais de petróleo e do gás operar na Venezuela, com exceção da Chevron.

O governo norte-americano afirma agora estar pronto para levantar as sanções "seletivamente" para permitir que o petróleo venezuelano seja vendido no mercado tradicional.

O secretário norte-americano da Energia, Chris Wright, afirmou na quarta-feira que os Estados Unidos planeiam controlar indefinidamente a venda de petróleo venezuelano e depositar as receitas dessas transações em contas geridas por Washington.

O secretário afirmou que está a "trabalhar em cooperação direta com os venezuelanos", após o anúncio na terça-feira do Presidente norte-americano, de que Caracas vai entregar entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos para venda no mercado.

Chris Wright sublinhou que Washington permitirá a venda de petróleo bruto venezuelano para refinarias nos Estados Unidos e em todo o mundo, "mas estas vendas serão feitas pelo governo norte-americano e os fundos serão depositados em contas controladas pelo governo".

Face ao ceticismo das companhias petrolíferas, Wright reconheceu que serão necessários "dezenas de milhares de milhões de dólares e um tempo considerável" para revitalizar a indústria venezuelana.

Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque contra a Venezuela para capturar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Delcy Rodriguez, vice-presidente executiva de Maduro, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.